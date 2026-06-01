お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が1日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ラストライブを行った嵐について語った。嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。カズレーザーは「嵐さんと共演させていただいたことが何度かありますけど、すごく親近感があるというか距離が近いじゃないです