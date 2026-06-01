ソフトバンクは1日、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、「LINEMO5周年大週穫祭」の週替わりキャンペーンを発表した。6月1日～7日は、留守番電話とセキュリティオプションが、最大3カ月間無料になる。 期間中、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」に申し込み、翌月末までに回線の開通が完了したユーザーを対象に、最大3カ月間、対象オプションの月額利用料を全額分割り引く。