俳優でタレントの杉浦太陽さんは5月31日、自身のInstagramを更新。子どもと水遊びを楽しむプライベートショットを公開しました。【写真】杉浦太陽、休日の親子ショット「プールで本気遊び5時間コース」杉浦さんは「休日は水遊びユメは水遊びに夢中コアとプールで本気遊び5時間コースw」とつづり、4枚の写真を披露。自宅の庭と思われる場所に設置したプールで息子と水遊びを楽しむ姿や、おもちゃで遊ぶ娘の様子、庭で息子と食事