俳優の土屋太鳳さんは5月31日、自身のInstagramを更新。姉でタレントの土屋炎伽さん、弟で俳優・声優の土屋神葉さんとのスリーショットを公開しました。【写真】土屋太鳳＆炎伽＆神葉の「美人3姉弟」ショット「仲が良くて羨ましい」太鳳さんは「こんにちは！新宿で繰り広げられている『TOKYO LIGHTS 2026』、いよいよ、Grand Finaleの夜が近づいています」とつづり、2枚の写真を投稿。「姉と私と弟は19時20分から行われるGrand F