大塚製薬は、学校に置かれた自動販売機を舞台に、高校生のリアルな日常を記録・発信するプロジェクト「365日、学校の片隅で。」をスタートした。また、同プロジェクトの本格始動にあわせ、5月14日からWeb movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」を公開した。ポカリスエットは、「人の可能性を信じる。」をブランドメッセージに、未来に向かって挑戦や前向きな行動をする人たちを応援している。Web movie「THE BEST OF 36