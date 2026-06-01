「ピカチュウジェットBC1 フライトタグキーホルダー」スカイマークは、6月1日からり、「ピカチュウジェットBC1 フライトタグキーホルダー」を機内で販売する。多くの消費者から要望を得て、「ピカチュウジェットBC1 フライトタグキーホルダー」が誕生した。ピカチュウジェットBC1の機体デザインと、さまざまな表情のピカチュウたちが描かれている。旅の記念にぴったりの特別なデザインに仕上げた。しっかりとした厚みのある素材で