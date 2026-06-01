「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」伊藤園は、国産ヨーグルトのパイオニアであり、今年6月に創業140周年を迎えるチチヤスと共同開発した清涼飲料水「チー坊のカラフル乳酸菌 チチヤスヨーグルト風味」を6月1日に発売する。近年、見た目の楽しさを備えた飲み物などへの関心の高まりに加え、日常生活の中で無理なく健康を意識したいというニーズが広がっている。特に、子どもを含む幅広い世代においては、「楽しくお