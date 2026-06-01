赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）ポケモンキャンペーンパッケージ」を6月1日から数量限定発売する（キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無くなる場合がある。また、対象のキャンペーンパッケージへ順次切り替わっていくので、店頭によっては取り扱い時期が遅くなる場合がある）。「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちの良さが特徴の収穫