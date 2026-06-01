大正製薬は、13種類の有効成分を配合した、通信販売限定の栄養ドリンク剤「リポビタンバイタル」（指定医薬部外品）を、6月1日から、同社通販サイト「大正製薬ダイレクト」等で販売を開始する。同製品は、手軽に栄養補給したいときや疲れを感じたときに、BCAA（Branched−Chain Amino Acids（分岐鎖アミノ酸））とローヤルゼリーでサポートするドリンク剤。加齢に伴い体力の変化を感じ始めた人に向けて、無理をせず健康的な日常を