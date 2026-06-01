LIXILは、人工木デッキ「樹ら楽 木彫タイプ」に、廃プラスチックを原材料とした循環型素材「revia」を採用して、6月2日から発売する。LIXILでは、環境負荷を低減させた製品を特別な選択肢ではなく「新たなスタンダード」とすることを目指している。昨年10月からはリサイクルアルミ使用比率を高めて、アルミ新地金で製造した場合に比べてCO2排出量を半減する「PremiAL」をLIXIL製品に標準展開し、エクステリア製品のアルミ部分にも