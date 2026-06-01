京都府亀岡市の山中で火事がありました。寺の90代の男性住職が救急搬送されたということです。 【写真を見る】京都・亀岡市山中の寺で火災 山林にも延焼か消火活動中 住職の90代男性がやけど 上空から映像で見ると建物が全焼しています。6月1日午前11時半ごろ、京都府亀岡市稗田野町の山にある千手寺で、「建物が燃えている」ようだと近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車6台とヘリ1機が出動し消火活動に