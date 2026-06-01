タレント・フリーアナウンサーの森香澄が1日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に登壇。海外旅行に行きたいと明かした。「長期の夏休みが取れたら何をしたいか」という質問を投げかけられ、「海外に行って、何も考えずにビーチを見てぼーっとしたいです」と回答。【全身ショット】リアルマーメイド…淡いブルーのドレスで魅了した森香澄続けて「私の周りが結構結婚ラッシュで、タヒチとかモ