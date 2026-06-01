タレント上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。かなうなら組みたかった相方を口にした。自身のYouTubeチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」で、親交が深かった占い師・故細木数子さんについて語った動画が102万回再生に到達。上沼しか知らない生前の細木さんについて語られた。「細木先生の力やねえ、すごいねえ。Netflixが当たってるのもあるし。瞬く間に100万超えました」と報告