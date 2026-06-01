長期化する中東危機のあおりを受け、原油由来のナフサ（粗製ガソリン）を使った製品を中心に供給不安が広がっている。ごみ袋の買いだめが起きており、一部の自治体は、指定のごみ袋以外でも使用できるようにルールを変更するなど日常生活への影響が出てきている。フリマアプリで３倍の価格神戸市は、６月中の臨時措置として、市指定以外の透明か半透明のごみ袋を使用可能とした。市によると、５月２５〜２７日に「指定ごみ袋