ロッテは1日、茶谷健太内野手が5月29日に兵庫県内の病院で内視鏡下分離部除圧術を行ったと発表した。茶谷は腰椎分離すべり症と診断されていた。茶谷は今季ここまで一軍出場はなく、ファームで7試合に出場して、打率.538、1打点で、4月3日のオイシックス戦を最後に出場がなかった。