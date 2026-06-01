ロッテは1日、谷村剛内野手がBCリーグの千葉スカイセイラーズに派遣することが決まったと発表した。期間は6月月5日から9月５日までを予定。（期間は変更になる可能性もあり）谷村は球団を通じて「自分自身の課題と向き合いながら、チームの力にもなれるように日々、努力していきたいと思います。どんな場面でも自分らしいプレーをみせて、貢献できるように頑張ります」」とコメント。谷村は今季ここまでファームで15試合に出