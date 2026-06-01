スタジオSのホン・ソンチャン代表が、AIの使用によって削減された制作費に言及した。6月1日、ソウル麻浦（マポ）区にあるホテルナルソウルMギャラリーアンバサダーにて、SBSドラマメディアデー「SBS DRAMA：NEXT EPISODE」が開催された。【関連】K-POPでも…AIを使った作品は“オリジナル”といえるのかイベントの第1部には、スタジオSのホン・ソンチャン代表、SBSのキム・ギスク編成室長が出席し、SBSドラマのビジョンと成果を共