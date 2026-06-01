“韓国の至宝”イ・ガンインを、最後までピッチに送り出すことはなかった。だが、ルイス・エンリケ監督は改めて自身の選択が正しかったことを結果で証明してみせた。【写真】イ・ガンイン、歳上セレブ美女とデートPSGは5月31日（日本時間）、ブダペストで行われたアーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ（UCL）決勝戦に臨んだ。120分間の死闘の末、PK戦までもつれ込む接戦を制した。インテルを5-0で圧倒した昨季に続き、PSGは大会