日本コカ・コーラは6月1日付で、フランク・サーモン氏が代表取締役社長に就任したと発表した。サーモン氏は直近まで、ザ コカ・コーラ カンパニーのグローバル シニアバイスプレジデントとして、マーケティングトランスフォーメーションを主導していた。なお、今回の日本赴任は2度目となる。就任にあたり、サーモン氏は「コカ・コーラの誕生から140周年を迎えるこの節目の年に、再び日本に赴任し、このような大役を拝命し大変光栄