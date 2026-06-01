【モデルプレス＝2026/06/01】ももいろクローバーZの百田夏菜子、お笑いコンビ・マユリカ（中谷祐太／阪本匠伍）が6月1日、都内で開催されたロッテ 「パイの実」アニメ化発表会に出席。推しキャラを明かした。【写真】ももクロ百田夏菜子、“推し”の直筆イラスト◆百田夏菜子、マユリカと初対面発売から48年目を迎えるロングセラーブランド「パイの実」は、史上初となるアニメ化が決定。主人公役の声優には『クレヨンしんちゃん』