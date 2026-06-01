NCTのユウタが、唯一無二のカリスマ性でファンを魅了した。ユウタは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「完全にロックスター」ユウタ、圧倒的カリスマ性公開された写真は、5月31日に大阪・海とのふれあい広場で開催された音楽フェスティバル『METROCK2026（メトロック2026）』のステージフォトだ。快晴の空の下、ユウタはブラックのタンクトップにレザーパンツを合わせたロックなスタイリングで