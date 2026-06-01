【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の鈴木福が5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日にラストライブを行った嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）への思いをつづり、二宮から贈られたバースデーメッセージを公開した。【写真】21歳子役出身俳優、ニノから贈られた直筆バースデーメッセージ◆鈴木福、二宮和也からの直筆バースデーメッセージ公開同日開催したラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI