女性は長い付き合いの彼氏にもマンネリどころか突然、「好き好きスイッチ」がオンになり、愛情があふれ出すことがあるようです。ではどのようなことが彼女の愛情を呼び覚ますのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』の女性読者の意見を参考に、「『この人とずっと一緒にいたい』と彼氏への愛情を再確認する瞬間９パターン」を紹介します。【１】手作り料理を「美味しい美味しい」と喜んでくれるとき「作りがいがある！」（30代女性