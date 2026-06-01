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【「ファイナルファンタジー」シリーズプレイマット・カードスリーブ】 9月17日 発売予定 価格： 3,300円（プレイマット） 2,970円（スリーブ） プレイマットFF7R INTERGRADE KEY ART スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズのプレイマットやカードスリーブを9月17日に発売する。価