【rurudo ESPRESTO-Sleepy Bunny-シュガー Another color ver.】 11月ごろ 展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズ「rurudo ESPRESTO-Sleepy Bunny-シュガー Another color ver.」を11月ごろに展開することを発表した。 本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「シュガー」を、同社のプライズフィギュアシリーズ「ESPRES