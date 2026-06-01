ロッテは1日、育成契約の谷村剛内野手をBCリーグの千葉スカイセイラーズ（株式会社千葉県民球団）に派遣することが決定したと発表した。派遣期間は6月5日から9月5日までを予定。期間は変更になる可能性もある。谷村は「自分自身の課題と向き合いながら、チームの力にもなれるように日々、努力していきたいと思います。どんな場面でも自分らしいプレーをみせて、貢献できるように頑張ります」とコメントした。