ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が5月31日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。フリー転向の可能性について言及した。この日のゲストはフリーアナの増田紗織。増田アナは19年から朝日放送テレビ（ABCテレビ）の長寿番組「探偵！ナイトスクープ」の「4代目秘書」を務めた。今年3月にABCテレビ退社しながらも、年内まで継続出演する予定となっている。ABCテレビを退社しながらも「探偵！ナイトスクープ」