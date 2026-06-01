俳優の土屋太鳳（31）が5月29日、自身のインスタグラムを更新。東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典『TOKYO LIGHTS 2026』（都庁第一本庁舎 都民広場・新宿中央公園／5月23日〜31日開催）に家族で出かけたことを報告し、子どものかわいらしいシルエットを写したプライベートショットを公開した。【写真】「なんて可愛い」「太鳳ちゃんがママしているのを見ると感激でウルウルします」土屋太鳳が公開した家族でのお出かけショ