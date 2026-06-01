歌手の工藤静香さんが6月1日、自身のインスタグラムを更新。プレミアムシンフォニックコンサートツアーが東京公演をもって千秋楽を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 工藤静香 】飯島直子＆イモトアヤコとの豪華3ショット公開「無事に千秋楽を迎えることができました」シンフォニックツアー千秋楽を報告投稿では「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサート