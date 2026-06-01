現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）を巡り、虚偽のイベント情報が出回っている。長男で声優の落合福嗣が1日、自身のSNSを通じ、同イベントは「予定がない」として応じないよう呼びかけた。また、落合氏本人も落合博満野球記念館のXを通じて注意喚起した。福嗣は自身のもとに、「2026年11月15日、名古屋市にて落合博満がトークショー&ファンミーティングを行う・トー