昨日、東京ドームで「嵐」のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を終えた、二宮和也さんが自身のXを更新。ライブから一夜明けて、その思いを綴っています。 【写真を見る】【 二宮和也 】 「嵐」のラストライブから一夜明け「朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます。ありがてぇ。あったけぇ。」「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です。」二宮和也さんは「今日は朝から色んな方が【お