ことし1月から3月までの製造業の経常利益は去年より4割以上増え、過去最高となりました。【映像】法人企業統計1〜3月期 製造業の経常利益 過去最高財務省が発表した法人企業統計によりますと、1月から3月の全産業の経常利益は前の年より14.6パーセント増え、32兆6271億円でした。6期連続の増益で、この時期として過去最高です。特に、AIやデータセンター向けの需要の増加を受けた先端半導体などの製造が好調で、製造業全体の