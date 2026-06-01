オーストラリアとの国際親善試合でのメキシコのGKギジェルモ・オチョア＝5月30日、米カリフォルニア州パサデナ（AP＝共同）メキシコ・サッカー連盟は5月31日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、40歳のGKオチョアが6大会連続で選出された。MFアルバレスやFWヒメネスも入った。9大会連続18度目の出場で、アギーレ監督は2002、10年大会に続き3度目となる。1次リーグA組で南アフリカ、韓国、