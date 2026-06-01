歌手で俳優の福山雅治（５７）の公式キャラクター「ちぃましゃ」の初ＬＩＮＥスタンプが１日、公式ファンクラブ３５周年記念として販売を開始した。「ちぃましゃ」は、福山と荘口彰久がパーソナリティーを務めるラジオ番組「福山雅治と荘口彰久の『地底人ラジオ』」に寄せられたリスナーからの便りをきっかけに誕生。「ネーミング総裁選」のリスナー投票を経て、「ちぃましゃ」と名付けられた。これまで、ファンクラブ限定ア