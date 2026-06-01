お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が1日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。子供の頃大好きだったテレビ番組を明かした。この日のゲストは1994年に放送開始、33年目に入った同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」に出演する磯野貴理子、松居直美、森尾由美。視聴者から最も衝撃を受けたお便りのエピソードが紹介されると、岩井は「何か分かる気がする」と記憶に残っている