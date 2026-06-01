夏に向けて薄着になり電車内での痴漢被害が増加する中、利用者が多い新宿駅で警視庁などが痴漢への警戒や防止を呼びかけました。【映像】防犯アプリ「デジポリス」警視庁生活安全総務課・植木百合子課長「痴漢は個人の尊厳を踏みにじる重大な犯罪で決して許されることではない」警視庁によりますと、去年1年間の痴漢の摘発件数はおよそ670件で、そのうち電車内での被害がおよそ7割を占めていて増加傾向にあります。車内が