新型「“ラリー直系”GRヤリス」発売へトヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racingは2026年5月27日、トヨタ「GRヤリス」の特別仕様車「Sebastien Ogier 9x World Champion Edition（セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオン エディション）」の抽選応募受付を開始しました。同車は、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属するセバスチャン・オジエ選手が、2025年度の世界ラリー選手権でドライバーズチャンピ