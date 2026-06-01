自転車への青切符交付数は1か月で2147件！ 明らかになった違反の実態とは2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者を対象に反則金を科す通称「青切符制度」が導入されました。これにともない、信号無視や一時不停止など113種類の違反行為が取り締まりの対象となっています。【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされる「違反」です！ 画像を見るそんな中、警視庁は同年5月14日に資料「自転車に対する交通反則通告