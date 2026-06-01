私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人います。カツヤが私に内緒で義弟のトモノリさんに金銭的な援助をしようとしたことについて、モヤモヤがおさまらない私。翌日、姉に相談しました。カツヤが「独身時代の貯金から出す」と言っていることに、姉は「家計に響かないならいいのでは？」と言います。でも私は納得できません！トモノリさんのだらしない生活のためにカツヤのお金が使われるなんて……それなら