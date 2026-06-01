アニメ『名探偵コナン』とメガネブランド「Zoff」がコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff ｜ 名探偵コナン」の受注予約受付が、6月1日（月）から、「Zoff」公式オンラインストアにて開始。ラインナップが公開された。【写真】安室透＆赤井秀一モデルもかっこいい！『名探偵コナン』コレクション一覧■全6キャラクターをイメージ今回登場する「Zoff ｜ 名探偵コナン」は、江戸川コナン、毛利蘭、服部平次、灰原