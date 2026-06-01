＜ショップライトLPGA最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞米女子ツアーで年間わずか2試合しかない3日間大会が終わり、いよいよ今週4日からは“世界一の女子ゴルファー決定戦”ともいえる「全米女子オープン」が、名門リビエラCC（カリフォルニア州）で行われる。ここに出場する日本勢は、これまで史上最多だった2022年大会の22人を上回る23人。大きな盛り上がりが期待される。【連続写