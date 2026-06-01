サウジアラビアの政府系ファンド「PIF（パブリック・インベストメント・ファンド）」からの支援が2026年いっぱいで打ち切られることが決まったLIVゴルフは、2027年以降の生き残りをかけて、試行錯誤を重ねている。【写真】これが600万円！ LIVメンバーの証し“ゴールドメダル”新たな出資者、支援者を得ることができれば、来季以降の存続は可能になるだろうと言われている。しかし、そんな奇特な出資者が果たして存在するのかどう