タレント・フリーアナウンサーの森香澄が1日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に登壇。 生成AIを活用して代わりにやってほしいことを明かした。【写真】マーメイドのようなピンクのバースデーケーキに大喜びした森香澄計画や管理が苦手だという森。「自分の代わりに生成AIにやってほしいこと」を問われると、「プライベートのカレンダーを管理してほしいです」と回答。「ここも行きたい、あ