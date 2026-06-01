サッカー女子WEリーグのマイナビ仙台は1日、女子日本代表「なでしこジャパン」を2024年まで率いた池田太氏（55）が監督に就任すると発表した。クラブを通じ「選手、スタッフと一丸となって戦っていく」とコメントした。1月から務めていたクラブアドバイザーは退任する。池田氏は21年になでしこジャパンの監督に就任し、23年女子W杯はベスト8。24年パリ五輪は準々決勝で敗れ、退任した。その後にタイ女子代表監督を務めた。