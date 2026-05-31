プロ野球・ロッテは1日、育成選手の内野手・谷村剛選手をBCリーグの千葉スカイセイラーズ（株式会社千葉県民球団）に派遣することを発表しました。谷村選手は2024年育成1位でロッテに入団。今季はファームで15試合に出場し、1本塁打、4打点、打率.226を記録しています。派遣期間は6月5日から9月5日までを予定しています。球団を通じ谷村選手は「自分自身の課題と向き合いながら、チームの力にもなれるように日々、努力していきたい