【その他の画像・動画等を元記事で観る】ネクライトーキーが2026年7月2日から放送されるTVアニメ『ヤニねこ』のエンディング主題歌を担当することが明らかになった。『ヤニねこ』のエンディングに花を添える新曲の名は「煙とブルー」。原作の大ファンである朝日(Gt)が過去に“いつかヤニねこがアニメ化されるときは主題歌を担当したい”という趣旨のSNS投稿を行っていたことがきっかけで書き下ろした一曲だ。「煙とブルー」は8月5