台風が近づく奄美市です。 奄美市では最大瞬間風速17.1メートルを観測しました。 台風6号の予報円です。 午前11時現在、与論の南南西およそ280キロの海上にあって、奄美北部も強風域に入り始めました。 このあと、2日の昼ごろ種子屋久付近、その後、本州の南へ進む見込みです。 雨雲の状況です。 台風の外側の雨雲が県本土にもかかり始めました。 強風域と暴風域の時間帯です。 黄色が強風域、赤が暴風