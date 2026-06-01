台風６号は、１日は沖縄地方、奄美地方にかなり接近し、その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。 台風６号の進路予想 ３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本へ 南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 ▼1日11時の実況