◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日、栗東トレセン読売マイラーズＣを勝ったアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は、この日はトレセンの全休日でもあり、厩舎で静養した。先週は追い切り時計を出していなかったが、前日３１日に坂路で５５秒８―１２秒１をマークしている。大江助手は「週中にやろうと思ったのですが、カイバ食いが落ちたので」と説明し