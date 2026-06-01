２度目の綱取りとなる名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）に向けて大関・霧島（音羽山）が１日、東京・墨田区の部屋で稽古を再開した。午前９時前に稽古場に姿を現し、「よしやるぞ！」と気合を入れると部屋に緊張感の空気が漂った。ストレッチやダンベルを持つなどトレーニングした。さらに、てっぽうや幕下以下の力士と胸を合わせた。「楽しくやれたけれどきつい。体がなまっているので動かすことを意識した」とうなず